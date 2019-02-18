Несколько дней назад вышла крупная серия исправлений для драйвера Intel под Linux. Она включала в себя 42 патча и более четырёх тысяч строк кода, при этом обновление касалось представления концепции областей памяти в графическом драйвере. Суть в том, что концепция областей памяти добавляется в драйвер DRM ядра Intel. Иначе говоря, речь идёт об использовании различных областей системной памяти, в том числе графической, для разных задач. А это является прямым подтверждением скорого выхода собственных дискретных решений «синего гиганта».

До этого момента, как известно, в процессорах Intel в качестве видеопамяти использовалась обычная ОЗУ, не считая, разумеется, версий с графикой Vega. И хотя в описании напрямую не говорится, о чём речь, скорее всего дело именно в дискретной графике. Хотя остаётся небольшая вероятность, что компания готовит некое очень специфическое и узкоспециализированное устройство.

Однако, скорее всего, новая возможность предназначена для дискретных графических карт Intel с выделенной видеопамятью, которые должны появиться в 2020 году. Косвенно это подтверждает и тот факт, что патч не касается какой-либо существующей аппаратной поддержки, даже ожидаемых интегрированных ускорителей Gen 11, которые появятся в будущих процессорах Ice Lake.

Официального заявления, разумеется, ещё нет, но судя по утечкам, опытные версии чипов с графикой Xe (Xe) уже тестируют в лабораториях Intel. При этом такая поспешность может указывать, что компания представит некое готовое решение в ближайшие месяцы. Однако наверняка оно сначала попадёт в руки партнёров «синего гиганта» для создания конечных устройств.

Кроме того, компания пообещала поделиться свежими подробностями о новом поколении интегрированных видеоядер Gen 11 на мероприятии Game Developers Conference 2019, которое пройдёт с 18 по 23 марта. Учитывая явно неигровой статус «одиннадцатой» линейки даже при обещанной мощности до 1 Тфлопс, не исключено, что там расскажу больше и о дискретной графике Intel.