Schneider Electric и Positive Technologies выпустят совместное решение для интеллектуальных месторождений

Компании Schneider Electric и Positive Technologies заключили соглашение о технологическом партнерстве в области разработки совместных решений для защиты АСУ ТП. Первый совместный программно-аппаратный комплекс будет построен на базе продукта PT Industrial Security Incident Manager View Sensor и индустриального промышленного компьютера Magelis iPC.

Решение позволитвыявлять кибератаки, неавторизованные действия персонала и злоумышленников, не оказывая нежелательного влияния на технологический процесс, и сможет использоваться в сложных климатических и технологических условиях эксплуатации. Цифровые месторождения могут снизить себестоимость эксплуатации месторождений в среднем на 20% (по оценке EnergySys).

Представленная система может использоваться для мониторинга киберинцидентов как в нефтегазовой сфере, так и в промышленном производстве, металлургии и других отраслях. В настоящее время программно-аппаратный комплекс проходит тестирование в московском центре компетенций Positive Technologies и лаборатории Schneider Electric в Иннополисе (Татарстан). Первые поставки ожидаются в первом-втором кварталах 2019 года.