Dropbox установил жесткие ограничения

В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 марта 2019 г. они могут подключить к своему профилю не более трех устройств для синхронизации, пишет ресурс ZDNet. Раньше их количество не ограничивалось.

Новые правила были введены без предварительного оповещения, и они затрагивают всех пользователей, обслуживаемых по бесплатному тарифному плану, вне зависимости от места их проживания. Компания Dropbox, владелец одноименного облака, прокомментировала изменения в своей политике тем, что большинству пользователей достаточно трех устройств – это может быть компьютер или ноутбук в связке с планшетом и смартфоном, а также ПК и два смартфона двух членов семьи.

Изменения в правилах Dropbox не коснутся тех пользователей, к аккаунтам которых уже подключено более трех устройств – их не заставят удалять лишние или платить за них, однако в случае необходимости добавления еще одного гаджета им придется удалить столько имеющихся, чтобы появилась свободная квота.