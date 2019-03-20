Microsoft сообщила о выпуске крупного обновления платформы Teams

Компания Microsoft сообщила о выпуске крупного обновления коммуникационной платформы Teams, предназначенной для повышения эффективности взаимодействия сотрудников в корпоративной среде.

Microsoft Teams создана для совместной работы сотрудников компаний, интегрирована с приложениями Office 365 и позиционируется в качестве рабочего инструмента для корпоративного взаимодействия. Пользователи этого сервиса могут объединяться в команды, внутри которых можно создавать открытые каналы для групп или общаться через личные сообщения, обмениваться документами и проводить виртуальные конференции.

Обновлённая платформа Microsoft Teams получила поддержку дополнительных камер для съёмки контента (например, надписей на обыкновенной маркерной доске), а также технологий Intelligent Capture и Whiteboard, упрощающих работу с изображениями и документами при проведении видеоконференций. В дополнение к этому в программном комплексе появилась поддержка субтитров, защищённых каналов и средств защиты от утечки данных, обеспечивающих мониторинг конфиденциальной информации в чатах и беседах пользователей. С полным списком новых функций можно ознакомиться по этой ссылке.