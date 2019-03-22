Facebook хранил пользовательские пароли в текстовом виде

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились в текстовом виде на серверах компании. Доступ к ним имело около 2 тысяч сотрудников компании, которые в общей сложности выполнили 9 миллионов обращений к этим данным. Эту информацию официально подтвердил ответственный за безопасность и конфиденциальность вице-президент Facebook Педро Канахуати.

По его словам, компания узнала об этом только в январе в ходе проверки внутренней сети хранения данных. Меры по маскировке паролей уже предприняты, а владельцы скомпрометированных учетных записей получат соответствующие уведомления. Речь идет о сотне миллионов пользователей Facebook Lite, десятках миллионов пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram.

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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