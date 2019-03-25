Ранняя версия Edge на движке Chromium попала в Сеть

Ранняя версия браузера Microsoft Edge на движке Chromium появилась в файлообменных сетях и на популярных форумах. Предполагается, что сборка является копией грядущей публичной версии браузера.

Как и следовало ожидать, обновленный Edge поддерживает расширения для Chrome, синхронизацию избранного (через учетную запись Microsoft) и в целом похож на обычный Chrome.

Однако некоторые ранее доступные пользователям Edge функции пока не реализованы: отсутствует возможность отложить вкладки для последующего просмотра, нет поддержки рукописного ввода, а "темная" тема оформления работает только в тестовом режиме.

Ожидается, что обновленный Edge дебютирует в ближайшие недели в составе первой сборки Windows 10 19H2.