Антивирусные продукты ESET NOD32 теперь доступны абонентам "Белтелеком"

Компания ESET объявляет о расширении сотрудничества с ведущей телекоммуникационной компанией «Белтелеком». Теперь антивирусные продукты ESET NOD32 доступны по подписке абонентам доступа в интернет, в том числе в составе пакетов услуг.

Пользователи могут выбрать любой из трех домашних продуктов, в зависимости от количества своих устройств и их операционной системы:

ESET NOD 32 Антивирус – надежное решение для базовой защиты компьютера от всех типов вирусных угроз, включая шифраторы, и атак хакеров. Обеспечивает высокую скорость работы компьютера, даже во время игр и просмотра фильмов.

– надежное решение для базовой защиты компьютера от всех типов вирусных угроз, включая шифраторы, и атак хакеров. Обеспечивает высокую скорость работы компьютера, даже во время игр и просмотра фильмов. ESET NOD 32 Smart Security – комплексное антивирусное решение для максимальной защиты активных интернет-пользователей от всех типов угроз. Помогает защитить веб-камеру и домашнюю сеть от нежелательных подключений, имеет персональный файервол, защищает детей от нежелательного контента и позволяет безопасно оплачивать покупки в интернете.

– комплексное антивирусное решение для максимальной защиты активных интернет-пользователей от всех типов угроз. Помогает защитить веб-камеру и домашнюю сеть от нежелательных подключений, имеет персональный файервол, защищает детей от нежелательного контента и позволяет безопасно оплачивать покупки в интернете. ESET NOD32 Mobile Security – антивирусное решение для мобильных устройств на ОС Android. Защищает смартфоны и планшеты от вирусов, вредоносных приложений и мошеннических операций, помогает найти потерянное или украденное устройство и предотвращает хищение конфиденциальной информации.

«Мы рады продолжить сотрудничество с «Белтелеком», одним из ключевых и стратегических партнеров в Беларуси, – говорит Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – Благодаря запуску новой услуги защита устройств и личных данных продуктами ESET NOD32 стала для абонентов доступнее и удобнее».