Сообщения в Gmail станут интерактивными

Google начал внедрять "динамические" сообщения в Gmail. Они позволят пользователям совершать в письмах действия, не покидая почту.

Например, пользователи смогут отвечать на комментарий в Google Docs, уведомление о котором пришло на почту. Теперь вместо отдельных писем о комментариях пользователи Gmail будут видеть актуальные ветки сообщений.

Рассылки в новом формате уже начали тестировать некоторые компании, среди которых Booking.com, Nexxt, Pinterest и другие. Например, чтобы сохранить картинку на своей доске в Pinterest, не обязательно выходить из почты. А в письме от Booking.com можно будет просматривать рекомендуемые отели и варианты аренды.

Изменения в первую очередь коснутся веб-версии Gmail. Спустя некоторое время интерактивные письма будут доступны и в приложениях. Помимо Gmail с этим форматом также будут работать почтовые сервисы Outlook, Yahoo! и Mail.Ru.