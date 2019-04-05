Преступники могут получить доступ к информации клиентов в каждом онлайн-банке

Эксперты компании Positive Technologies оценили уровень защищенности онлайн-банков в 2018 году и выяснили, что 54% из обследованных систем позволяют злоумышленникам похитить денежные средства, а угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены все онлайн-банки. По данным проведенного анализа, большинство изученных онлайн-банков содержат критически опасные уязвимости. В результате работ по оценке защищенности онлайн-банков в каждой исследованной системе были обнаружены уязвимости, которые могут привести к серьезным последствиям.

Угроза несанкционированного доступа к информации клиентов и банковской тайне, например к выпискам по счету или платежным поручениям других пользователей, оказалась актуальной для каждого исследованного онлайн-банка, а в отдельных случаях уязвимости позволяли развивать атаку на ресурсы корпоративной сети банка. Исследования Positive Technologies показывают, что данные входят в ТОП наиболее популярных для продажи в дарквебе продуктов. При этом непосредственно на долю учетных данных и данных банковских карт приходится более 80% в общем объеме продающихся данных. Средняя стоимость данных одного пользователя онлайн-банка составляет 22 долл. США.

В ходе анализа в 77% обследованных онлайн-банков были обнаружены недостатки реализации механизмов двухфакторной аутентификации. По словам аналитика Positive Technologies Яны Авезовой, в некоторых онлайн-банках одноразовые пароли для критически важных действий (например, для аутентификации) не применяются или имеют слишком большой срок действия.Эксперты связывают это с тем, что банки стремятся найти баланс между безопасностью и удобством использования.

Сравнительный анализ показал, что изученные готовые решения, предлагаемые вендорами, содержат в три раза меньше уязвимостей, чем системы, разработанные банками самостоятельно. А вот количество уязвимостей в продуктивных и тестовых системах сравнялось: согласно статистике, в 2018 году оба эти типа систем в большинстве случаев содержат как минимум одну критически опасную уязвимость. Эксперты связывают это с тем, что разработчики, единожды протестировав систему на безопасность, склонны откладывать повторный анализ защищенности после внесения изменений в программный код, что неминуемо приводит к накоплению уязвимостей, и со временем их число становится сопоставимо с тем, которое было обнаружено при первичной проверке.

Главной позитивной тенденцией в безопасности финансовых онлайн-приложений в 2018 году стало сокращение доли уязвимостей высокого уровня риска в общем числе всех выявленных недостатков. По данным специалистов Positive Technologies, доля критически опасных уязвимостей снизилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом уровень защищенности онлайн-банков остается низким.