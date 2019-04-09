Microsoft выпустила превью-версию браузера Edge на движке Chromium

Microsoft официально опубликовала первые сборки переработанного браузера Edge на базе движка Chromium. Испытать новинку теперь может любой желающий, в то время как ранее обновленный браузер был доступен только участникам программы предварительной оценки Windows 10 – Insider Preview.

Дистрибуция тестовых сборок в настоящее момент осуществляется посредством двух каналов: Canary, на котором новые сборки выходят ежедневно, и Dev, обновляющийся каждую неделю. Dev-сборки, как отмечается на сайте проекта, отличаются более высоким уровнем стабильности и тестируются командой разработчиков Microsoft. В скором времени также должен появиться и третий канал – Beta, на котором раз в шесть недель будут выходить наиболее стабильные сборки обозревателя.

Доступные для загрузки дистрибутивы браузера Edge предназначены для 64-разрядной Windows 10. Позднее ожидается появление поддержки Windows 7, Windows 8/8.1 и macOS. Язык интерфейса – пока только английский.

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