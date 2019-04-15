Уязвимость в Internet Explorer позволяет похитить файлы с Windows-систем

Исследователь безопасности Джон Пэйдж (John Page) раскрыл информацию об уязвимости в браузере Microsoft Internet Explorer 11, позволяющей получить доступ к файлам на системах под управлением ОС Windows. Также был опубликован PoC-код для данного бага.

Проблема связана с процессом обработки IE файлов в формате MHT (MHTML Web Archive). При введении команды CTRL+S (сохранить интернет-страницу) браузер по умолчанию сохраняет страницу в данном формате. Хотя современные браузеры сохраняют web-страницы в стандартном формате HTML, многие все еще поддерживают MHT.

Как пояснил специалист, с помощью уязвимости злоумышленник может извлечь локальные файлы. Для этого ему потребуется заставить пользователя открыть MHT-файл, что не составит труда, поскольку все файлы в данном формате открываются в Internet Explorer по умолчанию. Для того чтобы атака сработала, жертве нужно всего лишь дважды щелкнуть кнопкой мыши по файлу, полученному по почте, в мессенджере и т.д.

Уязвимость связана с тем, как браузер обрабатывает команды CTRL+K, «Просмотр печати» или «Печать», пояснил Пэйдж. По его словам, возможно автоматизировать процесс и исключить взаимодействие с пользователем.

«Простого вызова функции window.print() будет достаточно и не потребуется взаимодействие пользователя с web-страницей», - пишет исследователь. Более того, возможно отключить систему уведомлений IE с помощью вредоносного MHT-файла.

Пэйдж успешно протестировал эксплоит на системах под управлением Windows 7, Windows 10 и Windows Server 2012 R2 с установленными последними обновлениями безопасности. Видео с демонстрацией процесса опубликовано ниже.

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