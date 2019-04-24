IT-компания SoftTeco приняла участие в посадке рябиновой аллеи в центре Минска

В Международный день Матери-Земли IT-компания SoftTeco в числе участников сети Глобального Договора приняла участие в посадке рябиновой аллеи в центре Минска. Аллея была заложена в поддержку 17 Целей Устойчивого Развития. IT-компанию SoftTeco представляли директор по развитию Олег Ридченко и специалист по коммуникации Таисия Пастухова.

Все участники акции задавались вопросом: «Почему именно рябины?» Но организаторы акции очень быстро раскрыли интригу: «Рябина – символ благополучия. А еще, мы с помощью рябин мы хотим вернуть в город снегирей. Ведь только там, где есть рябины, живут эти красивые зимние птицы».

Каждая компания сама выбрала ЦУР, в поддержку которой она посадит дерево. Символично, что SoftTeco, резидент Парка высоких технологий, выбрала Цель № 9 «Инновации и качественная инфроструктура».

«Компания SoftTeco является участником сети Глобального Договора уже 2 года. Все наши сотрудники разделяют ценности ЦУР и рады участвовать в данной концепции, - прокомментировал Олег Ридченко. – Особое внимание мы уделяем работе с молодежью, сотрудничаем с профильными вузами и IT-школами. Компания занимается благотворительностью, поддерживая важные для общества темы, такие как семья, дети, образование и обучение. Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, обеспечивая им комфортные условия труда, развитие, безопасность и уверенность в будущем. То, что мы следуем 17 ЦУР, очень важно для наших международных партнеров. Мы строим с ними добросовестные отношения и предоставляем им качественные услуги. SoftTeco с гордостью принимает участие в Глобальном Договоре и надеется на дальнейшее развитие этой крупнейшей инициативы в мире».

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