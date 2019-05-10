Новый зловред атакует компьютеры Apple

«Доктор Веб» предупреждает о том, что владельцам компьютеров Apple под управлением операционной системы macOS угрожает новая вредоносная программа.

Зловред получил название Mac.BackDoor.Siggen.20. Он позволяет злоумышленникам загружать на устройство жертвы и выполнять произвольный программный код, написанный на языке Python.

Вредоносная программа проникает на Apple-компьютеры через сайты, принадлежащие киберпреступникам. К примеру, один из таких ресурсов замаскирован под страницу с приложением WhatsApp.

Любопытно, что через такие сайты также распространяется шпионский троян BackDoor.Wirenet.517, инфицирующий компьютеры на базе операционных систем Windows. Этот зловред позволяет удалённо управлять устройством жертвы, включая использование камеры и микрофона.

При посещении вредоносных веб-ресурсов встроенный код определяет операционную систему пользователя и в зависимости от неё загружает бэкдор или троянский модуль, отмечает «Доктор Веб».

Нужно добавить, что злоумышленники маскируют вредоносные сайты не только под страницы популярных приложений. Так, уже обнаружены ресурсы, оформленные как сайты-визитки с портфолио несуществующих людей.

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