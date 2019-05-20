Hongmeng — новая операционная система Huawei получила название

В марте генеральный директор Huawei Ричард Ю (Richard Yu) заявил, что компания разработала собственную операционную систему на случай любых обстоятельств. Эта ОС якобы универсальна и должна работать как на смартфонах, так и на ПК. Но тогда не было известно название проекта. Теперь же опубликованы данные о нём.

Сообщается, что новая операционная система будет называться Hongmeng, хотя не уточняется, кодовое ли это имя или уже коммерческое название. Её разрабатывали с 2012 года и пока не ясно, когда она появится на рынке. Но учитывая напряжённую ситуацию между США и Китаем, это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Источник также сообщил, что компания уже использует эту операционную систему в своих мобильных устройствах. Со своей стороны Huawei не комментирует эту информацию, но компания ожидала недавнюю приостановку поддержки Google Android ещё в прошлом году, когда разрабатывала замену операционной системы Android.

Пока что технические подробности новой ОС не сообщаются, потому неясно, будет ли она работать с классическими приложениями Android или нет. Во втором случае у неё будут огромные проблемы, какие были у Windows Phone, Symbian и других систем. Ведь именно нехватка привычного софта более всего отпугивает пользователей от новых ОС.

Отметим также, что ранее Huawei тестировала Fuchsia OS на некоторых своих смартфонах. И хотя результаты пока не обнародованы, вероятно, это позволило улучшить разработку своей системы.

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