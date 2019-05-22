Apple представила первый MacBook Pro

Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro, которая впервые получила восьмиядерный процессор.

В ноутбук встроили процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения. MacBook Pro будет выходить в двух размерах — 13 и 15 дюймов. При этом первый вариант будет оснащен обновленным четырехъядерным процессором, а большая версия — с шестиядерным и восьмиядерным.

Ноутбук оборудован экраном Retina с яркостью 500 кд/м2, чипом безопасности Apple T2 и сверхбыстрыми SSD-накопителями.

Цены на новый MacBook Pro останутся почти неизменными. Они будут варьироваться от $1,8 тыс. за 13-дюймового модель ноутбука до $2,8 тыс. за 15-дюймовую.

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