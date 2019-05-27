Биткоин резким скачком отыграл годовое падение

Также был отмечен рост курса других криптовалют. Bitcoin Cash вырос на 7,68%, Ethereum подорожал на 7,1%, Litecoin — на 11,23%. Общая капитализация криптовалютного рынка поднялась до $268,1 млрд — своей самой высшей точки с августа 2018 г.

С начала 2019 г. биткоин вырос в цене примерно на 140%. Тем не менее, криптовалюта пока еще не приблизилась к своей пиковой стоимости примерно в $19 тыс., которая была зафиксирована в 2017 г. В настоящий момент участников рынка интересует, сможет ли курс преодолеть отметку в $9,65 тыс. — последний раз цена биткоина поднималась до такого уровня в апреле 2018 г. Если это произойдет, можно будет прогнозировать преодоление психологического рубежа в $10 тыс.

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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