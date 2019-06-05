Вышел Chrome 75 с режимом чтения

4 июня Google выпустила новую версию Chrome 75 для всех популярных ОС. Большинство изменений в браузере связаны с добавлением новых API и с обновлением существующих функций.

Самым крупным изменением является добавление скрытого режима чтения – аналога соответствующего режима, уже давно присутствующего в Firefox. Нововведение по умолчанию умолчанию отключено и может быть активировано с помощью флага в настройках. Чтобы включить новый режим, необходимо на странице chrome://flags/#enable-reader-mode включить параметр "Enable Reader Mode" и перезапустить браузер.

Кроме добавления режима чтения, программисты Google также исправили 42 проблемы в безопасности, самая заметная из которых была известна как "злой курсор" (evil cursor) и активно использовалась фальшивыми сайтами технической поддержки в прошлом году.

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