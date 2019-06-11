AMD представила первые видеокарты нового поколения

На выставке Electronic Entertainment Expo 2019 компания AMD раскрыла подробности о своих новых видеокартах поколения Navi. Они отнесены к серии Radeon RX 5000, в которой на текущий момент будут два представителя: Radeon RX 5700 и более быстрая версия – Radeon RX 5700 XT.

Обе карты будут оснащены 8 Гб оперативной памяти GDDR6 с 256-битной шиной и пропускной способностью 14 Гбит/с на контакт, а их графические процессоры будут располагать 64 блоками растеризации и 144 или 160 текстурными блоками соответственно.

Что касается различий, то Radeon RX 5700 XT основывается на GPU с 40 вычислительными блоками (2560 потоковых процессоров) и имеет базовую тактовую частоту 1605 МГц с возможностью авторазгона до 1905 МГц. Попутно AMD вводит понятие "типичная игровая частота", которая у этой карты равна 1755 МГц. Младшая карта, Radeon RX 5700, получит набор из 36 вычислительных блоков (2304 потоковых процессора) и более низкие частоты: 1465 МГц – базовая, 1725 МГц – максимальная, 1625 МГц – типичная игровая.

Обе видеокарты не избежали и сравнения с конкурентами. Так, Radeon RX 5700 XT позиционируется производителем как соперник GeForce RTX 2070 и, согласно собственным тестам компании, предлагает примерно на 5% лучшую производительность в разрешении 1440p. Radeon RX 5700 станет альтернативой для GeForce RTX 2060, опережая ее на 11%.

Платы Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 появятся в широкой продаже менее чем через месяц – 7 июля. Цена на них составит $449 и $379 соответственно.