Xiaomi представила смартфон Mi 9T

Международная технологическая компания Xiaomi официально презентовала в России одну из своих новинок – смартфон Mi 9T.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 730, дисплеем 6.39", 20-мегапиксельной фронтальной камерой с выдвижным модулем, а также основной 48-мегапиксельной тройной камерой. Объем оперативной памяти гаджета – 6 Гб, постоянной – от 64 до 128 Гб.

Mi 9T появится сегодня в продаже в официальном онлайн-магазине Mi.com, а с 28 июня смартфон можно будет приобрести в сети Mi Store и у розничных партнеров. Аппарат будет представлен в двух цветах: графитный черный и льдистый синий, еще один цвет – огненно красный – будет доступен позже. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составит 25.990 российских рублей (примерно 830 белорусских), версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 28.990 рублей (930 белорусских).