МВД предупреждает о росте числа махинаций с банковскими картами

В период крупных спортивных событий, таких как II Европейские игры в Минске, возрастает число киберпреступлений, в частности, деньги с банковских карт в момент пользования банкоматами воруют на порядок чаще. Подробности преступной схемы сообщил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.

"С помощью специальных устройств копировалась информация с магнитных полос банковских карт, а на видео фиксировалось использование ПИН-кодов к ним. Кардерам оставалось изготовить поддельные карты для того, чтобы пользоваться чужими деньгами", ― рассказал Вяткин.

На приведенном примере представитель МВД пояснил, что кардеров интересовали города, где ожидался наплыв спортивных фанатов и туристов. Как показывает мировая статистика, всплеск краж денег со счетов нередко совпадает с крупномасштабными спортивными событиями, и Европейские игры в Минске, к сожалению, могут не стать исключением.