Стартуют продажи первого в мире 8K OLED-телевизора

Компания LG Electronics объявляет о начале продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K (модель 88Z9). Предзаказы на 88-дюймовый телевизор начнут принимать в Южной Корее на этой неделе. На ключевых рынках Северной Америки и Европы модель станет доступна в третьем квартале текущего года.

Будучи на сегодняшний день самым большим OLED-телевизором LG, данная модель с разрешением 8K — это инновация, ставшая возможной благодаря потрясающей технологии отображения LG. Впечатляющая новая модель подчеркивает превосходство технологии OLED над обычными светодиодными дисплеями и обеспечивает непревзойденное качество просмотра. В телевизоре используется усовершенствованная панель с более чем 33 миллионами самоподсвечивающихся пикселей. Они обеспечивают культовое качество изображения OLED-телевизоров LG, передавая максимально реалистичные цвета при широком угле обзора и обеспечивая бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Изображения на 88-дюймовом телевизоре получаются исключительно четкими благодаря разрешению 8K Ultra HD (7680 x 4320), что в 16 раз превышает количество пикселей в формате Full HD и в четыре раза — в формате UHD.

Превосходная производительность панели LG 8K OLED усилена благодаря интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 8К. Процессор повышает качество изображения и звука за счет технологии глубинного обучения и доступа к обширной базе данных визуальной информации. Это позволяет ему оптимизировать контент, распознавая качество источника и реализуя лучший алгоритм, гарантирующий потрясающе реальные изображения. Благодаря α9 Gen 2 8K 88-дюймовый OLED-телевизор LG с разрешением 8K может похвастаться улучшенными возможностями обработки изображения с эффективным масштабированием с разрешением 8K и улучшенным шумоподавлением — до 6 шагов по сравнению с 4 шагами в версии 4K. В результате получается максимально реалистичное изображение с разрешением 8K при обновлении контента с разрешением 4K (3840 x 2160) или 2K (1920 x 1080). Процессор также анализирует условия окружающей среды для достижения идеального уровня яркости экрана.

Впечатляющее качество звучания телевизора LG 88Z9 усиливает эффект погружения за счет интеллектуального алгоритма, способного микшировать двухканальное аудио для получения убедительного виртуального объемного звука 5.1. Применение технологии глубинного обучения значительно улучшает вывод благодаря анализу исходного контента и созданию улучшенных звуковых эффектов в фильмах, более глубоких басов в музыке и более четких голосов при показе спортивных мероприятий. Пользователи могут регулировать звук в соответствии с условиями просмотра или позволить телевизору установить наиболее подходящие уровни звука в зависимости от окружающей среды.

Чтобы обеспечить превосходное качество HDR, телевизор LG 8K OLED снабжен технологией Dolby Atmos для невероятно реалистичного звучания и интеллектуально настраиваемого контента совместимого с Dolby Vision. Телевизор поддерживает HDMI 2.1, а также автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменную частоту обновления (VRR) и улучшенный канал возврата звука (eARC).

На некоторые рынки LG 8K OLED TV выйдет со встроенными Google Assistant и Amazon Alexa для обеспечения максимальной гибкости и удобства управления телевизором и подключенными «умными» устройствами.