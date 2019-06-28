Новая линейка OLED-телевизоров с интеллектуальным процессором

Компания LG Electronics представляет на российском рынке новую серию OLED-телевизоров с улучшенным качеством изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α 9 Gen 2 и технологии глубинного обучения.

Процессор α9 Gen 2 в OLED-телевизорах LG серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения. Процессор распознает входящий контент (будь то боевик со спецэффетами, спортивная передача или прогноз погоды), его исходные формат и качество - и обрабатывает, используя оптимальные для него настройки и эффекты. Таким образом, и изображение и звук на выходе получаются оптимальными для заданного контента. Процессор также анализирует условия окружающей среды для обеспечения оптимальной яркости экрана, звук при этом подстраивается под сидящего человека.

Линейка LG 2019 года включает лидирующие в отрасли OLED-телевизоры с разными размерами экрана - W9 (модель 77/65W9), E9 (модель 65/55E9), C9 (модель 77/65/55C9) и B9 (модель 65/55B9). OLED телевизоры отличаются высокой контрастностью, яркими цветами и глубоким черным благодаря 8 млн самоподсвечивающихя пикселей. Отдельные модели OLED-телевизоров 2019 года поддерживают стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 4К со скоростью в 120 кадров в секунду, а также предлагают высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC).

Утонченный OLED-телевизор LG сделает ваш продуманный интерьер завершенным, а панель управления умным домом, встроенная в телевизор, позволит управлять остальными устройствами LG с пульта телевизора.Каждый телевизор оснащен кабельным органайзером, который хранит все соединения аккуратно уложенными, благодаря чему ваша комната всегда остается убранной, а провода спрятаны от глаз.

Режим галереи демонстрирует потрясающие пейзажи из разных уголков планеты, обновляемые каждый сезон порталом о путешествиях TripAdvisor, что делает OLED-телевизор блестящим интерьерным решением, демонстрирующим фотографии впечатляющих пейзажей.

Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию обработки естесственного языка. Это направление, которое находится на стыке искусственного интеллекта и математической лингвистики. Цель технологии – обрабатывать и понимать естественный язык для перевода текста и ответов на вопросы.). OLED-телевизоры LG понимают человеческую речь, и более того - могут давать ответы на контекстные вопросы. Теперь можно искать фильм по режиссеру или актеру внутри жанра или тематики, а во время фильма можно узнать о съемочной группе, дате создания фильма, об актере и что-то еще, что может заинтересовать.