LG представляет новую линию холодильников с технологией DoorCooling

Мировой производитель LG разработал абсолютно новую технологию хранения продуктов и представил линию холодильников LG с технологией Door Cooling.

Конструкция холодильника проста и удобна. Его минималистичный дизайн повышает удобство в использовании и украсит интерьер вашей кухни. Инженеры уделили особое внимание разработке дизайна холодильника, убрав лишние детали и тем самым повысив удобство пользования в домашней обстановке.

Разработка абсолютно новой технологии демонстрирует твёрдую приверженность компании к созданию решений, отвечающих запросам потребителей, как, например, продление свежести продуктов.

Концепция холодильников LG DoorCooling строится на 4-х важных элементах:

Свежесть

Ключевыми индикаторами свежести продуктов являются стабильная температура и равномерное охлаждение. Новая линия холодильников LG оснащена технологией Nature FRESH для природной свежести.

Технология охлаждения DoorCooling поддерживает температуру внутри холодильника более равномерно и охлаждает на 32% быстрее. В верхней части холодильника находится дополнительный воздуходув, который равномерно обдувает полки холодильника.

Технология охлаждения LinearCooling позволяет контролировать отклонение от заданной температуры пользователем всего на ±0.5℃. Благодаря этому, в отличие от обычной системы охлаждения, увеличивается длительность хранения продукта. А зона хранения FRESHBalancer, с фирменной технологией LG Moist Balance Crisper, обеспечивает оптимальные условия для хранения овощей и фруктов за счет оптимального уровня влажности, благодаря изменению структуры верхней крышки – потери по уровню влажности меньше на 60%.

Зона хранения FRESHConverter позволяет установить оптимальную температуру для определенного вида продукта, - 2 ℃ курица, мясо, 0 ℃ рыба, 3 ℃ овощи.

Функция Multi Air Flow обеспечивает равномерный обдув полок потоками холодного воздуха, а благодаря Total No Frost нет необходимости в разморозке, так как нет инея в холодильном и морозильном отделении.

Инверторный Линейный компрессор нового поколения позволяет сэкономить электроэнергию до 32%. То есть, выбрав модель А+++, потребитель сможет 6 месяцев бесплатно пользоваться холодильником.

Инверторный Линейный компрессор работает тише до 25%, чем обычные компрессора.

Удобство

За счёт применения новых изоляционных материалов стенки холодильника стали тоньше, что поспособствовало увеличению объема холодильника на 27л. Премиальная винная полка дополнила перечень преимуществ, теперь можно хранить до 5 бутылок вина.

Так как продукты часто размещаются в больших кастрюлях, наличие складной полки в 2 сложения позволяет освободить место для высокой и объемной посуды.

Кроме того, холодильник оснащен модулем Wi-Fi. С помощью специального приложения SmartThinQ вы сможете самостоятельно устранить неисправность при сбое в работе. С помощью него можно даже на расстоянии изменить температуру внутри холодильного и морозильного отделений. Эта функция особенно удобна, если потребитель отправляется в отпуск. Ведь состояние холодильника можно проверить с помощью смартфона.

Дизайн

Мягкое светодиодное освещение LED имеет более длительный срок службы, чем обычные лампы накаливания и освещает даже в условиях большой загрузки холодильника продуктами, более мягкое освящение не раздражает глаз покупателя.

Удобная квадратная ручка-карман имеет стильный и премиальный дизайн.

Новая линейка холодильников LG имеет нулевой зазор, который помогает ставить холодильник вплотную к стене и открывать дверь на 90. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Модели данной линейки холодильников можно приобрести в крупных белорусских торговых сетях. Цена начинается от 2000 белорусских рублей.