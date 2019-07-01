Президент Армении посетил ПВТ

Сегодня Парк высоких технологий посетил Президент Армении Армен Саркисян и встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским.

Армену Саркисяну показали проекты компании «Солар ЛС»: лазеры для онлайн-контроля химического состава руды, оборудование для мелких хирургических операций и трансплантологии органов. Сегодня более 3 тысяч предприятий по всему миру используют белорусские лазерные системы. Половина самолётов на рынке промаркированы лазерами резидента ПВТ. Компания с 30-летним опытом в прошлом году вступила в Парк.

Также делегация из Армении потестировала электронный паспорт лёгких. Одному из членов делегации измерили уровень шума в лёгких с помощью смартфона и электронного стетоскопа стартапа Lung Passport.

Заинтересовали и разработки в области нанотехнологий - материалы для солнечных панелей и спутников компании "Изовак". Агростартап Onesoil показал технологию "оцифровки" фермерских полей по всему миру.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский продемонстрировал Армену Саркисяну виртуальную таблицу Менделеева, подчеркнув, что Беларусь может стать одним из первых государств в мире, которая начнёт проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности.