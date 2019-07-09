Huawei HongMeng OS может быть представлена 9 августа

Компания Huawei намерена провести в Китае Всемирную конференцию разработчиков (HDC). Мероприятие запланировано на 9 августа, и похоже, что телекоммуникационный гигант планирует представить на нём собственную операционную систему HongMeng OS. Сообщения об этом появились в китайских СМИ, которые уверены в том, что запуск программной платформы состоится на конференции. Эту новость нельзя считать неожиданной, поскольку глава потребительского направления компании Ричард Ю (Richard Yu) в мае этого года говорил о том, что собственная ОС Huawei может появиться на китайском рынке осенью.

Всемирная конференция разработчиков компании Huawei является важным событием для китайского вендора. По некоторым данным, участие в мероприятии примут более 1500 партнёров компании, а также порядка 5000 разработчиков из разных стран мира.

Несмотря на то, что мероприятие является ежегодным, нынешняя конференция особенно важна из-за своей масштабности и пристального внимания мировых СМИ, которого удостоилась Huawei в последнее время. Чтобы стать успешной, любой операционной системе требуется полноценная экосистема приложений. Поэтому будет логично, если Huawei представит свою ОС на мероприятии, участие в котором принимают разработчики со всего мира.

Уже известно, что платформа HongMeng OS предназначена не только для смартфонов. Представители Huawei говорили о том, что ОС подходит для планшетов, компьютеров, телевизоров, автомобилей и интеллектуальных носимых устройств. Кроме того, платформа получит поддержку Android-приложений. Появлялись сообщения о том, что приложения, перекомпилированные под HongMeng OS, работают до 60 % производительнее.

Вероятно, уже скоро о таинственной операционной системе Huawei станет известно больше. Всемирная конференция разработчиков пройдёт в Китае с 9 по 11 августа этого года.