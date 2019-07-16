HongMeng OS не будет заменой Android

На пресс-конференции к будущей публикации финансового отчёта компании за первое полугодие глава корпорации Лян Хуа (Liang Hua) сделал важное заявление. Во-первых, он отметил, что система будет называться именно HongMeng, а не Ark OS или как-то иначе. Во-вторых, эта система позиционируется как решение для устройств Интернета вещей, а не смартфонов или ПК. Иначе говоря, у неё иное назначение.

При этом господин Хуа уточнил, что хотя компания и считает Android предпочтительной «осью» для мобильных устройств, Hongmeng OS тоже может использоваться в этом качестве. Она, как предполагается, будет запускать приложения для Android быстрее до 60 % по сравнению с оригинальной системой.

«Мы ещё не решили, стоит ли превращать Hongmeng в операционную систему для смартфонов. Однако все может измениться, если США полностью запретят Huawei доступ к Android», — заявил Лян Хуа.

Кроме этого, появились сведения, что Huawei зарегистрировала торговую марку Harmony, которая якобы предназначена для новой операционной системы. Возможно, это просто слухи, а может быть компания готовит сразу несколько решений на едином ядре, которые будут отличаться функциональностью и назначением.

Как ожидается, операционная система Huawei официально будет презентована на мероприятии для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которое пройдёт с 9 по 11 августа этого года. Компания ещё не подтвердила, но и не опровергла этой информации.