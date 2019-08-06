Уязвимости в Snapdragon позволяют взломать Android по беспроводной сети

Исследователи безопасности из группы Tencent Blade обнаружили в прошивке WLAN системы на кристале Snapdragon от Qualcomm две опасные уязвимости, эксплуатация которых может позволить злоумышленнику взломать модем и ядро Android по беспроводной сети.

Уязвимости затрагивают компоненты WLAN Qualcomm Snapdragon 835 и 845. Тесты проводились на устройствах Google Pixel 2 и 3, однако любой не обновленный телефон с одной из двух упомянутых систем на кристале уязвим для взлома.

Эксплуатация первой уязвимости (CVE-2019-10538), получившей высокую оценку опасности, позволяет злоумышленникам скомпрометировать беспроводную локальную сеть и модем чипа по беспроводной сети. Вторая проблема связана с переполнением буфера (CVE-2019-10540) и получила критическую оценку серьезности, поскольку ее эксплуатация позволяет взломать ядро Android из компонента WLAN.

Исследователи сообщили компаниям Google и Qualcomm о найденных уязвимостях. Пользователям Android рекомендуется обновить устройства до последней версии в целях безопасности.