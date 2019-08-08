velcom станет А1 с 12 августа

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 (с 2007 г. – член A1 Telekom Austria Group) завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию в операционной деятельности бренда А1.

Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке – «А адзiн». Сочетание первой буквы алфавита и первой цифры в номерном ряду в названии А1 означает «первоклассный», «превосходный». Новые фирменные цвета компании – белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.

Для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и т. д.). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY. Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.