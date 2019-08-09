Эксперты назвали лучший антивирус для Windows

На протяжении двух месяцев, с мая по июнь, специалисты независимого института информационной безопасности AV-TEST проверяли 20 антивирусов для Windows. Испытаниям подверглись продукты для домашнего использования, причём тесты шли с настройками программ по умолчанию, имитируя поведение обычного пользователя, который не углубляется в установки.

Самую высокую оценку по результатам тестов получили четыре антивируса: F-Secure SAFE 17, Kaspersky Internet Security 19.0, Norton Security 22.17 и Windows Defender. При этом ключевым преимуществом «защитника» эксперты назвали его бесплатное распространение — в отличие от остальных программ, требующих платную подписку, Windows Defender входит в состав операционной системы.

Эффективность антивирусов Avast Free AntiVirus 19.5, AVG Internet Security 19.5, Bitdefender Internet Security 23.0, Trend Micro Internet Security 15.0 и VIPRE AdvancedSecurity 11.0 была оценена как высокая. А вот Webroot SecureAnywhere 9.0 специалисты AV-TEST раскритиковали и поставили программу на последнее место в рейтинге.