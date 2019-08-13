Киберпреступники активно используют новый способ распространения спама

«Лаборатория Касперского» предупреждает о том, что сетевые злоумышленники активно внедряют новую схему распространения «мусорных» сообщений. Речь идёт о рассылке спама. Новая схема предполагает использование форм обратной связи на легитимных сайтах компаний с хорошей репутацией.

Данная схема позволяет обходить некоторые спам-фильтры и распространять рекламные сообщения, фишинговые ссылки и вредоносный код, не вызывая подозрений у пользователя.

Опасность данного метода заключается в том, что пользователь получает сообщение от уважаемой компании или известной организации. А поэтому высока вероятность, что жертва попадётся на крючок злоумышленников.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что новая схема мошенничества появилась благодаря самому принципу организации обратной связи на сайте. Как правило, для того чтобы воспользоваться каким-либо сервисом, подписаться на рассылку или задать вопрос, человеку сначала нужно создать учётную запись. Для этого как минимум требуется указать своё имя и адрес электронной почты. Однако этот адрес в большинстве случаев необходимо подтвердить, для чего пользователю на почту отправляется письмо с сайта компании. И именно в это сообщение спамеры и научились добавлять свою информацию.

Киберпреступники указывают в качестве адреса e-mail жертвы из собранных заранее или купленных баз, а вместо имени вписывают своё рекламное сообщение.