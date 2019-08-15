В Chrome OS появились виртуальные рабочие столы

В Chrome OS добавлена ​​базовая функция, на протяжении многих лет доступная пользователям других компьютерных платформ: виртуальные рабочие столы. В Chrome OS 76 эта функция называется Virtual Desks. Как и в других ОС, она позволяет организовывать рабочее пространство, моментально переключаясь в новый контекст, например, разделяя работу и домашние задачи, подготовку документов и развлечения и т. д.

В обновлении также появился доступ к Google Assistant. К помощнику можно обратиться с фразой Hey Google или нажав его логотип в ланчере, чтобы задать вопрос, установить напоминание, включить воспроизведение или выполнить другую задачу.

Кроме того, появился простой способ управления звуком — для доступа к полному меню достаточно щелкнуть в нижней правой части экрана (где часы). Другая интересная функция — Automatic Clicks — пригодится пользователям с ограниченными физическими возможностями: она позволяет выполнить действия, соответствующие щелчку левой или правой кнопкой тачпада или мыши, двойному щелчку, перетаскиванию или прокрутке, фактически не нажимая на кнопки.