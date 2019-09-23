Google запускает новые функции для Android TV

Разработчики из Google анонсировали четыре новые функции, которые в скором времени станут доступны обладателям телевизоров, работающих под управлением операционной системы Android TV. На этой неделе в Индии были представлены смарт-телевизоры Motorola, функционирующие на основе Android TV. Новые функции для операционной системы Android TV на начальном этапе будут доступны пользователям из Индии, а позднее появятся и в других странах.

Компания Google представила сразу четыре новые функции, которые помогут пользователям получить максимальную отдачу от своих смарт-телевизоров даже в условиях ограниченного или непостоянного подключения к сети Интернет.

Первая функция, получившая название Data Saver, поможет значительно сократить объём потребляемого трафика при подключении к сети Интернет через мобильное соединение. Согласно имеющимся данным, такой подход позволит в 3 раза увеличить время просмотра. Инструмент Data Alerts предусмотрен для контроля используемых данных во время просмотра телевизора. В первую очередь функции появится в Индии, поскольку проводной интернет в стране не слишком хорош и многим людям приходится использовать мобильную сеть.

Инструмент под названием Hotspot Guide поможет в настройке телевизора с использованием мобильной точки доступа. Функция Cast in Files позволяет просматривать загруженные в смартфон медиафайлы прямо на телевизоре, не расходуя мобильный трафик. Все новые функции будут развёрнуты на устройствах с Android TV в Индии в ближайшее время, после чего они будут распространены глобально.