Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад

Компания Gartner прогнозирует, что мировой рынок компьютерных устройств по итогам текущего года покажет падение на уровне 3,7 %.

Приведённые данные учитывают поставки персональных компьютеров (настольных систем, ноутбуков и ультрабуков), планшетов, а также сотовых аппаратов. В 2019-м, согласно предварительным оценкам, общий объём отрасли компьютерных устройств составит 2,14 млрд единиц. Для сравнения: в прошлом году поставки равнялись 2,22 млрд штук.

В сегменте сотовых аппаратов ожидается падение на уровне 3,2 %: отгрузки смартфонов и мобильных телефонов упадут с 1,81 млрд до 1,74 млрд единиц. В 2020-м ожидаются продажи на уровне 1,77 млрд штук, причём около 10 % в этом объёме составят устройства с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук. В 2020-м рынок ПК продолжит сокращаться: продажи прогнозируются на уровне 249,7 млн единиц.

Наблюдающаяся картина объясняется нестабильной экономической обстановкой, а также тем, что пользователи стали реже обновлять свои электронные гаджеты.