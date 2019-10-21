Русскоязычные пользователи даркнета пользовались зараженным браузером Tor

Международная антивирусная компания ESET обнаружила вредоносную кампанию, нацеленную на русскоязычных пользователей. Киберпреступники несколько лет распространяли зараженный браузер Tor, используя его для слежки за пользователями и кражи их биткоинов.

Преступники распространяли троянизированный браузер на различных форумах, а также на сайте pastebin.com в качестве официальной русскоязычной версии Tor Browser.

Перейдя на одну из фишинговых страниц, пользователь получал предупреждение о необходимости скачать новую версию браузера Tor. После установки троянизированная версия Tor Browser становилась полностью функциональным приложением. 

Одним из изменений стала блокировка функции обновления — обновленный браузер потерял бы нужный преступникам функционал. Отключалась и проверка цифровой подписи дополнений, что позволяло атакующим вносить изменения в любой аддон. Преступники также внесли определенные изменения для оповещения командного сервера о посещаемых жертвой страницах.

Обнаруженный ESET вредоносный компонент был нацелен на три крупнейших торговых площадки в русскоязычном сегменте даркнета. Этот компонент пробовал изменить адреса кошельков платежной системы QIWI. Троянизированная версия Tor автоматически подменяла оригинальный адрес биткоин-кошелька на адрес преступников, когда жертва пыталась оплатить покупку биткоинами. 

В ходе расследования эксперты ESET обнаружили три биткоин-кошелька со множеством мелких транзакций. Общая сумма переведенных на эти кошельки средств составила 4,8 биткоина, что соответствует примерно 2,5 млн рос. рублей. 

 

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Опубликовал: KVbot,

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