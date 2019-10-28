«Алиса» подключилась к телевизорам Samsung

«Умные» телевизоры Samsung Electronics модельного ряда 2018 и 2019 годов обзаведутся функциями голосового управления на базе интеллектуального помощника «Алиса» компании «Яндекс».

Речь идёт о панелях Smart TV семейств QLED, LS, серий 7100 и выше. Посредством голосовых команд пользователи смогут включать и выключать телевизор, переключать каналы, регулировать уровень звука и переводить устройство в беззвучный режим.

Плюс к этому модели серии 7090 и ниже, а также серии 4500 и выше смогут поддерживать все вышеперечисленные функции, кроме включения. Компания Samsung отмечает, что её смарт-телевизоры первыми на рынке получили поддержку «Алисы» без дополнительных устройств вроде универсального инфракрасного пульта, который обычно приобретается отдельно.

Отдавать голосовые команды телевизорам Samsung пользователи смогут различными способами: через гаджет с помощником «Алиса» (скажем, через смарт-динамик), посредством смартфона или через персональный компьютер с браузером «Яндекса».

Взаимодействие техники реализовано посредством открытой платформы SmartThings на базе технологии Интернета вещей, которая объединяет все устройства «умного» дома, подключённые к Wi-Fi.

Для активации новых функций необходимо добавить устройство в свой аккаунт SmartThings на смартфоне, а также установить мобильное приложение «Яндекс — с Алисой» и активировать в нём SmartThings Connector