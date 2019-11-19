Cortana перестанет работать на смартфонах

Microsoft сообщила, что голосовой ассистент Cortana перестанет работать на устройствах с Android и iOS уже 31 января 2020 года.

Вместо этого компания сфокусируется на интеграции Cortana в приложения Microsoft 365 с целью повышения производительности. При этом помощник по-прежнему продолжит работать в Windows 10.

Напомним, что изначально Cortana позиционировалась как одна из главных особенностей Windows 10. Однако пользователи ПК не проявили особого интереса к помощнику, в связи с чем компания попыталась заинтересовать им пользователей мобильных устройств, но не смогла составить конкуренцию Siri и Google Assistant.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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