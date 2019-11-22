«Черные выходные» в МТС: более 50 моделей смартфонов и планшетов со скидкой до 50%

«Черные выходные» пройдут с 22 по 24 ноября 2019 года в салонах связи и интернет-магазине МТС.

В акции примут участие десятки моделей смартфонов и планшетов Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок — от бюджетных до флагманских. Скидка в рамках акции распространяется при единовременной оплате, при этом ряд моделей можно будет купить в рассрочку до 24 месяцев.

Список смартфонов и планшетов, которые участвуют в акции, можно увидеть на сайте.