«Черные выходные» в МТС: более 50 моделей смартфонов и планшетов со скидкой до 50%

«Черные выходные» пройдут с 22 по 24 ноября 2019 года в салонах связи и интернет-магазине МТС.

В акции примут участие десятки моделей смартфонов и планшетов Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок — от бюджетных до флагманских. Скидка в рамках акции распространяется при единовременной оплате, при этом ряд моделей можно будет купить в рассрочку до 24 месяцев.

Список смартфонов и планшетов, которые участвуют в акции, можно увидеть на сайте.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!