БЖД запускает мобильное приложение для оформления билетов

Белорусская железная дорога запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления проездных документов "БЧ. Мой поезд", сообщает БЕЛТА.

В октябре-ноябре мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" было доступно закрытой группе пользователей. В опытной эксплуатации приняли участие более 400 человек.

Кроме того, заработает обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД. Особенность раздела в том, что можно оформлять проездные документы непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов без регистрации пользователя на сайте. Сайт адаптирован для работы как на стационарных, так и на мобильных устройствах.

Программные продукты содержат дополнительный функционал с возможностью оформления электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и оформления пересадочных маршрутов с оплатой через единую корзину заказов. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. При этом в мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками на применяемом устройстве.