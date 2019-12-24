HONOR представляет Bluetooth-наушники HONOR Sport PRO

Бренд HONOR представляет новые Bluetooth-наушники HONOR Sport PRO, ориентированные на любителей спорта, мобильного образа жизни и качественного звучания. HONOR Sport PRO выполнены в градиентных цветах и получили энергоэффективную батарею, встроенный разъём Type-C для быстрой зарядки от смартфона, функцию мгновенного сопряжения HiPair и технологию объёмного звучания.

Чистое звучание

Наушники HONOR Sport PRO созданы с учётом потребностей пользователей, которые ведут активный образ жизни и при этом ценят качественный звук и высокий уровень комфорта. Несмотря на компактные габариты, устройство оснащено динамическими излучателями диаметром 13 мм, которые обеспечивают чистое звучание в широком диапазоне частот. Система шумоподавления, диафрагма из термополиуретана и корпус из высокоплотного полимера создают оптимальные условия для воспроизведения качественного аудио с насыщенными басами, обеспечивая полное погружение в атмосферу воспроизводимого медиафайла.

Усовершенствованный микрофон с функцией подавления шума ветра гарантирует полную слышимость во время разговора на открытом воздухе. Низкая задержка при передаче звука станет преимуществом для любителей динамичных мобильных видеоигр.

Мощная батарея и быстрая зарядка

Наушники HONOR Sport PRO оснащены энергоэффективной литиевой батареей ёмкостью 120 мА×ч и благодаря экономичному Bluetooth-чипу могут работать без подзарядки до 18 часов в режиме воспроизведения музыки и до 12 часов в режиме разговора. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии наушников на 4 часа работы всего за 5 минут.

Мгновенное сопряжение

Bluetooth-наушники HONOR Sport PRO оснащены встроенным штекером USB Type-C, который поддерживает технологию моментального сопряжения HiPair. Таким образом, наушники можно зарядить даже на ходу, подключив их к компьютеру, планшету или смартфону с функцией обратной зарядки. Технология HiPair поддерживается только на телефонах с интерфейсом EMUI 9.1 или выше. СмартфоныHUAWEI Y9 Prime, HUAWEI P smart Z и HONOR 9X не поддерживают эту технологию.

Эргономичный дизайн

Наушники HONOR Sport PRO разработаны для интуитивно понятного и комфортного использования. Панель управления с тремя кнопками позволяет легко регулировать звук в наушниках и переключать музыкальные треки. Встроенные магнитные датчики выполняют функции включения и выключения: достаточно просто соединить левый и правый вкладыши тыльными сторонами, и устройство перейдёт в спящий режим, чтобы мгновенно включиться и установить соединение, когда пользователь вновь разъединит их. Такое решение экономит заряд батареи и повышает удобство управления устройством.

Вкладыши наушников имеют полувнутриканальную конструкцию для надёжной фиксации в ушах во время бега и выполнения других физических упражнений. Благодаря гибкому кабелю с эффектом памяти из сплава титана и никеля, наушники удобно носить на шее, а мягкое силиконовое покрытие обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Наушники защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX5, что позволяет использовать их во время дождя и не беспокоиться о воздействии пота на устройство во время тренировок. Градиентные цвета — мерцающий красный и мерцающий серый превращают наушники HONOR Sport PRO в модный аксессуар, который привлекает внимание окружающих и подчёркивает индивидуальный стиль их обладателя.

Продажи Bluetooth-наушников HONOR Sport PRO в Беларуси уже стартовали у операторов А1 и МТС, а также в 5 Элементе. Приобрести их можно за 149 рублей.