beCloud подвел итоги развития 4G в Беларуси за 2019-ый

К началу 2020 года в Беларуси заработало 2090 базовых станций 4G. За прошедший год количество базовых в стране увеличилось на 25% (в 2019-ом включено в сеть 529 базовых станций, модернизировано – более 800), доля активных пользователей в сети возросла на 46%, а годовой суммарный трафик абонентов 4G превысил отметку в 280 петабайт.

Количество городов и населенных пунктов, подключенных к 4G, возросло до 177, кроме того, доступ к сети появился и в 21 объекте, размещенном за их пределами.

beCloud усиливает присутствие технологии в регионах и сельской местности. Скоростные возможности сети четвертого поколения особенно актуальны для малых населенных пунктов, где мобильный интернет является лучшей, а зачастую единственной возможностью организации доступа в глобальную сеть.

Именно поэтому двухтысячная базовая станция появилась в агрогородке Новоселье (Минский район, Минская область). С начала декабря 2019-ого ежесуточный трафик базовой станции составляет порядка 400 Гб, суммарный превысил отметку в 8 терабайт. К слову, кроме Новоселья, к 4G могут подключиться и абоненты таких населенных пунктов, как Новый двор, Слобода, Нижние Жары.

В долгосрочных планах первого инфраструктурного оператора – продолжать развитие LTE в Беларуси и подготовиться для запуска технологии 5G. Сеть LTE в стране beCloud развивает в партнерстве с мобильными операторами МТС, A1 и life:).