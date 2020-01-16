AOC выпустила два новых игровых монитора

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявила о выпуске двух игровых мониторов диагональю 27" с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), которые вошли в линейку G2. Это модель Q27G2U с плоским экраном и модель CQ27G2U с изогнутым экраном 1500R для глубокого погружения в игру. Обе модели оснащены VA-панелями, которые обеспечивают быстродействие и высокую частоту обновления.

Благодаря времени отклика 1 мс MPRT движения не размываются, а частота обновления 144 Гц обеспечивает плавную смену картинки и позволяет полностью погрузиться в игру. Мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая гарантирует отсутствие прерываний и подвисаний. Коэффициент контрастности обеих моделей — 3000:1; это в три раза выше, чем у панелей TN или IPS. Покрытие 120% цветового пространства sRGB и 90% AdobeRGB гарантирует яркие и насыщенные цвета. Потрясающая четкость изображения придется по вкусу игрокам, которые стремятся к высоким результатам.

Новые дисплеи AOC QHD 27" серии G2 выпускаются в двух вариантах: плоские и изогнутые (1500R). Какой бы вы ни выбрали, компания AOC гарантирует высокое качество: ее игровые мониторы оснащены всеми передовыми функциями.

Разрешение QHD. Разрешение QHD — это 2560 x 1440 пикселей, что в четыре раза больше, чем 720p, и в 1,7 раза больше, чем Full HD (1080p). Такое разрешение значительно повышает детализацию изображения. При разрешении QHD плотность пикселей дисплея 27" составляет 109 точек на дюйм.

Частота обновления 144 Гц. Высокая частота обновления необходима для шутеров от первого и третьего лица, гонок и симуляторов. Плавная смена изображения позволяет игрокам улавливать каждое движение и быстро реагировать.

Время отклика MPRT 1 мс. Практически полностью устранено размытие при движении, каждый кадр получается четким и резким.

Поддержка AMD FreeSync. Технология Variable Refresh Rate (VRR) с поддержкой AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления панели с частотой кадров в игре. Это исключает подвисания и прерывания из-за несинхронной вертикальной развертки.

Высокий коэффициент контрастности и яркие цвета. Благодаря VA-панелям с коэффициентом контрастности 3000:1 черный получается глубоким, а остальные цвета — яркими и насыщенными. Обе модели охватывают 90 % цветового пространства AdobeRGB, 120 % sRGB и 85 % NTSC, что обеспечивает естественную цветопередачу.

Эргономичность. CQ27G2U и Q27G2U оснащены элегантными и практичными подставками серии G2, а красные элементы указывают на их принадлежность к игровой линейке. Подставка регулируется по высоте на 130 мм и поворачивается, что помогает игрокам сидеть прямо и не уставать.

Гибкость. Благодаря встроенному концентратору USB 3.0 с четырьмя разъемами (один с поддержкой быстрой зарядки) пользователи могут подключить клавиатуру, мышь, веб-камеру и другие периферийные USB-устройства прямо к монитору или зарядить смартфон и другие устройства. Это проще и удобнее, чем использовать разъемы ПК. Все кабели можно спрятать в подставку, и они не будут мешать.

Монитор AOC Q27G2U (плоский) появится в продаже в январе 2020 года по рекомендованной цене € 329, а монитор AOC CQ27G2U (изогнутый) появится в продаже феврале 2020 года по рекомендованной цене € 339 соответственно.