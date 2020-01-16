AOC выпустила два новых игровых монитора

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявила о выпуске двух игровых мониторов диагональю 27" с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), которые вошли в линейку G2. Это модель Q27G2U с плоским экраном и модель CQ27G2U с изогнутым экраном 1500R для глубокого погружения в игру. Обе модели оснащены VA-панелями, которые обеспечивают быстродействие и высокую частоту обновления.
Благодаря времени отклика 1 мс MPRT движения не размываются, а частота обновления 144 Гц обеспечивает плавную смену картинки и позволяет полностью погрузиться в игру. Мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая гарантирует отсутствие прерываний и подвисаний. Коэффициент контрастности обеих моделей — 3000:1; это в три раза выше, чем у панелей TN или IPS. Покрытие 120% цветового пространства sRGB и 90% AdobeRGB гарантирует яркие и насыщенные цвета. Потрясающая четкость изображения придется по вкусу игрокам, которые стремятся к высоким результатам.
Новые дисплеи AOC QHD 27" серии G2 выпускаются в двух вариантах: плоские и изогнутые (1500R). Какой бы вы ни выбрали, компания AOC гарантирует высокое качество: ее игровые мониторы оснащены всеми передовыми функциями.
- Разрешение QHD. Разрешение QHD — это 2560 x 1440 пикселей, что в четыре раза больше, чем 720p, и в 1,7 раза больше, чем Full HD (1080p). Такое разрешение значительно повышает детализацию изображения. При разрешении QHD плотность пикселей дисплея 27" составляет 109 точек на дюйм.
- Частота обновления 144 Гц. Высокая частота обновления необходима для шутеров от первого и третьего лица, гонок и симуляторов. Плавная смена изображения позволяет игрокам улавливать каждое движение и быстро реагировать.
- Время отклика MPRT 1 мс. Практически полностью устранено размытие при движении, каждый кадр получается четким и резким.
- Поддержка AMD FreeSync. Технология Variable Refresh Rate (VRR) с поддержкой AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления панели с частотой кадров в игре. Это исключает подвисания и прерывания из-за несинхронной вертикальной развертки.
- Высокий коэффициент контрастности и яркие цвета. Благодаря VA-панелям с коэффициентом контрастности 3000:1 черный получается глубоким, а остальные цвета — яркими и насыщенными. Обе модели охватывают 90 % цветового пространства AdobeRGB, 120 % sRGB и 85 % NTSC, что обеспечивает естественную цветопередачу.
- Эргономичность. CQ27G2U и Q27G2U оснащены элегантными и практичными подставками серии G2, а красные элементы указывают на их принадлежность к игровой линейке. Подставка регулируется по высоте на 130 мм и поворачивается, что помогает игрокам сидеть прямо и не уставать.
- Гибкость. Благодаря встроенному концентратору USB 3.0 с четырьмя разъемами (один с поддержкой быстрой зарядки) пользователи могут подключить клавиатуру, мышь, веб-камеру и другие периферийные USB-устройства прямо к монитору или зарядить смартфон и другие устройства. Это проще и удобнее, чем использовать разъемы ПК. Все кабели можно спрятать в подставку, и они не будут мешать.
Монитор AOC Q27G2U (плоский) появится в продаже в январе 2020 года по рекомендованной цене € 329, а монитор AOC CQ27G2U (изогнутый) появится в продаже феврале 2020 года по рекомендованной цене € 339 соответственно.
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