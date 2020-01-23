МТС запустил пилотные зоны 5G в Беларуси

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС в рамках опытной эксплуатации запустил пилотные зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio) в Минске. Один из пилотов развернули на проспекте Независимости. Демонстрационная зона работает на существующей инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600–3700 МГц.

Технологию на проспекте Независимости протестировали в реальных условиях с помощью смартфона Huawei Mate 20X и роутера HUAWEI 5G CPE Pro. Скорость загрузки составила более 1 гигабита в секунду. Например, видео размером более 500 мегабайт загрузилось примерно за 6 секунд.

Стандарт связи пятого поколения предоставит абонентам новый пользовательский опыт потребления услуг мобильного интернета с сопутствующими новыми сервисами, которые требуют сверхскоростей, гарантий качества, высокой пропускной способности и чувствительны к пингу. Развитие получат сервисы виртуальной и дополненной реальности, удаленное управление беспилотными устройствами.

В перспективе внедрение нового стандарта станет драйвером развития различных отраслей, сети 5G задействуют в таких направлениях, как телемедицина, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт.