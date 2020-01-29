Опубликован рейтинг лучших антивирусов для Windows 10

Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows. На сайте опубликован рейтинг за декабрь 2019 года, который показывает преимущества тех или иных защитных приложений.

Судя по опубликованным данным, примерно все антивирусы обеспечивают сходный уровень защиты. «Проблемными» оказались eScan ISS и Total AV с 4,5 и 4 баллами соответственно. Остальные решения обеспечивают 5 и больше баллов по шкале защиты.

Не всё ладно у Total AV и с производительностью. В этом он уступает всем другим продуктам. А вот в числе лучших отметились AhnLab V3, Avast Free Antivirus, Avira Pro, K7 Total Security, Windows Defender и Vipre.

Отметим, что для тестирования использовались последние на тот момент версии на базовых настройках. При этом они могли использовать собственные облачные системы и другие механизмы для анализа и устранения угроз.