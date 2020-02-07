Google Картам исполнилось 15 лет

Сервис «Google Карты» был запущен в феврале 2005 года. С того момента приложение претерпело значительные изменения и теперь является лидером среди современных картографических инструментов, предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн. Сегодня приложением активно пользуются более миллиарда человек по всему миру, поэтому своё 15-летие сервис решил отметить крупным обновлением.
Начиная с сегодняшнего дня, пользователям Android и iOS стал доступен обновлённый интерфейс, разбитый на 5 вкладок.
- Что рядом? Вкладка содержит информацию о местах поблизости: точках питания, магазинах, ресторанах и достопримечательностях. Каждое место содержит рейтинг, отзывы и прочую информацию.
- Регулярные маршруты. Здесь отображаются оптимальные маршруты к регулярно посещаемым местам. Вкладка содержит постоянно обновляемую информацию о ситуации на дорогах, высчитывает время прибытия к месту назначения и предлагает альтернативные маршруты в случае необходимости.
- Сохранено. Тут хранится список мест, которые пользователь решит добавить в избранное. Можно планировать поездки к любым местам и делиться помеченными местами с другими пользователями.
- Добавить. С помощью этого раздела пользователи могут делиться своими знаниями о местности: писать отзывы, делиться информацией о местах, добавлять подробности о дорогах и оставлять фотографии.
- Новости. На этой новой вкладке отображается информация о популярных местах, которые рекомендуют посетить местные эксперты и городские журналы, например "Афиша".
Помимо обновлённого интерфейса был также изменён значок приложения. Как заявили в Google, новый логотип символизирует эволюцию сервиса. Также в компании отмечают, что в течение ограниченного времени пользователи смогут увидеть пиктограмму праздничного автомобиля, включив навигацию на своём устройстве.
Годом ранее в приложении появился сервис прогноза заполненности общественного транспорта. На основе прошлых поездок он показывал насколько переполнен автобус, поезд или метро. Теперь же сервис пошёл дальше и добавил ещё несколько важных деталей.
- Температура. Для более комфортной поездки теперь пользователи могут заранее узнать температуру внутри общественного транспортного средства.
- Специальные возможности. Помогают выбрать маршрут с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.
- Безопасность. Показывает информацию о наличии в общественном транспорте камер видеонаблюдения или охраны.
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