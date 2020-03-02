МТС расширяет границы мобильного интернета

МТС продолжает расширять территорию мобильного интернета для абонентов услуги «1 ГБ за границей». Теперь воспользоваться предложением можно еще в 23 популярных направлениях.

Услуга «1 ГБ за границей» теперь работает ещё и в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Монако, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции и Эстонии.

Кроме того, появилось 6 новых операторов-партнеров в странах, где услуга «1 ГБ за границей» уже действует: Израиль, Латвия, Литва и Польша.

В рамках услуги абонентам доступен 1 ГБ интернет-трафика в течение 7 дней. Потом она автоматически удаляется с абонентского номера.