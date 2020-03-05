BelHard рассматривает возможность временно перейти на удаленную работу в случае необходимости

Сегодня на Dev.by появилась новость о том, что компания BelHard временно переходит на удаленную работу. Однако эти сведения не совсем верны. Ситуацию прокомментировал генеральный директор BelHard Игорь Мамоненко.

«На данный момент мы лишь рассматриваем возможность перехода на удаленную работу. Это не значит, что с какой-то определенной даты все сотрудники начнут работать из дома. Вполне возможно, что это и вовсе не понадобится. Мы следим за развитием эпидемиологической ситуацией в стране и придаем большое значение здоровью своих сотрудников, поэтому должны быть готовы к любому повороту событий», - поясняет генеральный директор Игорь Мамоненко.

На данный момент в компании не принято окончательное решение о переходе на удаленную работу.