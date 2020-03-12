IT-школа Comp-As приглашает школьников на бесплатные мастер-классы

IT-школа Анны и Александра Синкевичей Comp-As приглашает школьников на бесплатные мастер-классы по программированию и компьютерной грамотности.
Каждый день весенних каникул с 30 марта по 3 апреля будет посвящен отдельной IT-дисциплине. Открытые занятия будут проходить ежедневно с 12 часов до 14, в группах не более 12 человек и в формате веселого мастер-класса.
Вход только по предварительной записи, так как количество мест ограничено.
Темы занятий:
- Программирование на базе Pascal, C, Python
- Алгоритмизация на Scratch и Minecraft
- Web-дизайн
- Компьютерная графика
Подробное описание мероприятий, расписание и контакты для записи размещены на сайте comp-as.by.
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