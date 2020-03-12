IT-школа Comp-As приглашает школьников на бесплатные мастер-классы

IT-школа Анны и Александра Синкевичей Comp-As приглашает школьников на бесплатные мастер-классы по программированию и компьютерной грамотности.

Каждый день весенних каникул с 30 марта по 3 апреля будет посвящен отдельной IT-дисциплине. Открытые занятия будут проходить ежедневно с 12 часов до 14, в группах не более 12 человек и в формате веселого мастер-класса.

Вход только по предварительной записи, так как количество мест ограничено.

Темы занятий:

- Программирование на базе Pascal, C, Python

- Алгоритмизация на Scratch и Minecraft

- Web-дизайн

- Компьютерная графика

Подробное описание мероприятий, расписание и контакты для записи размещены на сайте comp-as.by.