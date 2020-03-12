КГК Беларуси раскрыл «серую» схему интернет-торговли смартфонами

Интернет-магазин по продаже мобильных телефонов за три года не уплатил в бюджет более Br130 тыс. налогов. Серую схему поставки техники в Беларусь раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, сообщает БЕЛТА.

Известно, что минчанин организовал интернет-торговлю мобильными телефонами и гаджетами в 2017 году. Он закупал и продавал товары за наличные, не отражая сделки в бухгалтерском учете фирмы. Использование серой схемы и уход от налогов позволяли столичному коммерсанту устанавливать более низкую цену, чем у конкурентов.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 32-летнего минчанина возбудили уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса. Идет следствие, предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

К слову, ранее владельца интернет-магазина неоднократно привлекали к административной ответственности за реализацию мобильных телефонов без документов, подтверждающих их приобретение и хранение.-0-