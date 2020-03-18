GitHub выпустил мобильные приложения для Android и iOS

Сервис GitHub запустил мобильное приложение для iOS и Android. С помощью приложения разработчики смогут управлять своими проектами со смартфона. Сервис позволит узнавать сообщения о багах в коде, назначать дополнительные задачи, отвечать на комментарии и смотреть файлы в репозиториях.

Сейчас пользователи могут только просматривать код в приложении. Пока сервис не позволяет со смартфона редактировать код, неизвестно, появится ли эта функция позже.

Сервис будет автоматически адаптироваться под разрешение экрана каждого смартфона. Впервые GitHub компания объявила о тестировании собственного приложения еще в 2019 году, а в январе 2020 года представила бета-версию сервиса для Android.

 

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Источник: 

hightech.fm

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Опубликовал: KVbot,

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