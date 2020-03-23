Решения «Лаборатории Касперского» на полгода стали бесплатными для медицинских учреждений

«Лаборатория Касперского» на полгода бесплатно предоставит медицинским учреждениям по всему миру лицензии на продукты для защиты от киберугроз. Речь идёт о корпоративных решениях для конечных устройств и облачных инфраструктур: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security для Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный и Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред.

Медицинские учреждения сегодня мобилизуют все силы, нагрузка на систему здравоохранения серьёзно возросла. В такое время вопросы обеспечения стабильности работы медицинского оборудования и бесперебойного доступа к информации, а также защиты персональных данных пациентов становятся особенно критичными.

Медицинские организации могут получить бесплатные лицензии на продукты «Лаборатории Касперского», обратившись к партнёрам компании или отправив заявку на странице https://go.kaspersky.com/healthcare-free-protection.html.